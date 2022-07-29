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سلطة الأراضي تناقش مع محافظي رفح وخان يونس تطوير التعاون

29 تموز / يوليو 2022 10:31

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غزة-الرأي

أجرى وفد من سلطة الأراضي امس الخميس  برئاسة المستشار د. الباز زيارتان التقى خلالهما مع محافظ رفح العميد رياض القاضي ومحافظ خان يونس العميد علي القدرة بحضور القيادات الشرطية.


وناقش الوفد مع المحافظين التعديات على الأراضي الحكومية وآلية المتابعة الميدانية المشتركة بين الشرطة وسلطة الأراضي.


وهدفت الزيارة إلى التعريف بأعمال المكاتب الفرعية التابعة لسلطة الأراضي وتفعيل سرعة الأداء في إزالة التعديات الحديثة بالتعاون الميداني بين الشرطة وسلطة الأراضي.


وتناول اللقاءان إجراءات المعالجة الميدانية المشتركة واعتماد محاضر الضبط الصادرة عن مفتشي سلطة الأراضي والتعاون مع النيابة في ضبط المتعدين.


وطالبت سلطة الأراضي بإسناد مفتشيها عند الحاجة والطوارئ، وتطوير التنسيق الميداني الفعال لإزالة كل تعدي جديد على الأرض الحكومية.


وضم وفد سلطة الأراضي م. حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة وأ. موفق علوان مدير عام الوحدة القانونية ، وم. محمد أبو شعر مدير دائرة التفتيش والمتابعة وم. طارق أبو يونس مدير مكتب رفح وم. محمود شيخ العيد مدير مكتب خان يونس.
 

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