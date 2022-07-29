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اللجنة المركزية بالحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

29 تموز / يوليو 2022 01:14

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (15/2022) بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.
وترأس اللجنة د.م محمد الكحلوت وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض (43) موضوع تضمنت  (21) موضوع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات شوارع، حيث أقرت اللجنة التصديق النهائي على (3) مواضيع وإيداع (11) موضوع وتشكيل لجان فنية لدراسة (4) مواضيع واعتماد (2) موضوع وتأجيل الموضوع الأخير.

كما تم مناقشة (9) مواضيع تنظيم، أقرت اللجنة ايداع موقع لـ(2) موضوع وتجديد رخصة حرفة لـ(3) مواضيع واستكمال اجراءات لدى البلدية في (3) مواضيع ومنح اذن بناء في الموضوع الأخير.

الى جانب ذلك تم مناقشة موضوعان  تقسيم حيث أقرت اللجنة ايداع موضوع والتصديق النهائي على الآخر، في حين تم مناقشة 3 مواضيع انظمه  حيث أقرت اللجنة المركزية اعتماد  (2) نظام وتحويل النظام الأخير إلى لجنة فنية لزيادة الدراسة.

كما تم مناقشة 8 مواضيع متفرقة أقرت اللجنة المركزية إيداع عدد (2) موضوع وتحويل عدد (3) مواضيع للجنة لزيادة الدراسة واعتماد عدد (1) موضوع ودمج عدد (1) موضوع مع نظام الأبنية للعام 2020 وتأجيل الموضوع الأخير.
 

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