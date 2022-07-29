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"لبد "إتمام وضع بروتوكول المضادات الحيوية لأمراض الباطنة

29 تموز / يوليو 2022 01:39

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ترأس د. رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، اجتماع اللجنة الوزارية لبروتوكولات المضادات الحيوية لأمراض الباطنة .


وأكد د. لبد على إتمام وضع بروتوكول المضادات الحيوية لأمراض الباطنة والذي يعد باكورة انجاز الدليل الخاص ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية ، مؤكدا على الأهمية الكبرى له في تحقيق الأمان باستخدام المضادات الحيوية الذى أصبح الافراط في استخدامها واضحا و دون قيود والذى أدى الاستخدام غير المبرر لها الى ظهور البكتيريا.


وبين لبد أن الهدف من وضع تلك البروتوكولات يحقق أعلى جودة في تقديم الخدمة الصحية.
 

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