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وزارة الأسرى : الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق النائب أحمد عطون

29 تموز / يوليو 2022 05:14

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غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى بأن سلطات الاحتلال قد قامت بتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي أحمد عطون لمدة "4" أشهر للمرة الثانية على التوالي.


وأوضحت الوزارة أن الاعتقال الجديد للنائب عطون بتاريخ 1/4/2022 جاء بعد قرابة "8" أشهر من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريًا لمدة 12 شهرًا، مشيرة أن سلطات الاحتلال قد قررت الإفراج عنه وتجديد إبعاده عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد اعتقاله إداريًا لمدة عام.


تجدر الإشارة أن الاحتلال يستهدف النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث أمضى نحو 14 عاما في السجون ، وفي العام "2010 " سحب الاحتلال بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل.
 

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