محمد صلاح يحرز هدفًا عالميا فى شباك مانشستر سيتي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول، أبهر الجميع بالهدف العالمي الذى أحرزه فى شباك مانشستر سيتي فى مباراة القمة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" 2021، والتى انتهت بالتعادل 2-2.

وأحرز محمد صلاح هدفا بعدما تلاعب بدفاع مان سيتي وسدد الكرة فى الشباك ليسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 76، وهو الهدف الذي حصد به جائزة أفضل هدف فى البريميرليج، بحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وينتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول فى مواجهة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي اليوم السبت، على ملعب "كينج باور"، على لقب كأس الدرع الخيرية، قبل بداية إنطلاق الدوري الإنجليزي يوم 5 أغسطس المقبل.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد مان سيتي عند دقات الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ملعب كينج باور،على بطولة كأس الدرع الخيرية، ومن المنتظر بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لحصد لقب الدرع الخيرية لعام 2022 ليجمع بشكل نهائي كافة الألقاب الجماعية التى شارك فيها مع الريدز على مدار السنوات الخمس الماضية.

ونجح محمد صلاح في حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي إلا أنه لم يحظ بلقب الدرع الخيرية رغم مشاركته فيه مرتين من قبل.



وواصل محمد صلاح سلسلة عدم التوفيق في البطولة نفسها حيث لم يسجل أي هدف فيها وهو الأمر الذي يسعى من خلالها الفرعون المصري الى التسجيل حتى يتسنى له إضافة بطولة جديدة على المستوى الفردي تهديفياً.

