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"هنية" شيد بجهود نادي تشامبيونز لرعايته المواهب والناشئين

30 تموز / يوليو 2022 10:36

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أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بجهود نادي تشامبيونز في احتضان ورعاية المواهب والناشئين، ونجاح اتفاقية النادي مع ريال مدريد الإسباني والتي أثمرت عن وصول المدرب ديفيد هيرنانديز إلى غزة، وذلك خلال حفل استقبال المدرب الإسباني.


وتمنى هنية التوفيق للمدرب هيرنانديز وشكر رئيس نادي تشامبيونز رجب السراج على ما يقدمه من برامج واتفاقيات نوعية لصالح تطوير الرياضة.


وقال هنية إن غزة تتوق للحرية وتقديم المواهب الكامنة، التي تحتاج إلى فرصة للانطلاق نحو العالمية.


بدوره، رجب السراج رئيس نادي تشامبيونز عبر عن سعادته بقدوم المدرب الإسباني وقال إن هذا الحلم تحقق بعد تخطيط وعمل دءوب وسيتواصل بتقديم المزيد من الاتفاقيات النوعية.


واشاد السراج  بجهود نادي تشامبيونز وتمنى تحقيق المزيد من التقدم للرياضة الفلسطينية.


من جهته ، أكد ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم أهمية الاتفاقيات لتطوير الكرة الفلسطينية واستقدام مدربين ذوي خبرة وخاصة من أندية عريقة كريال مدريد.


عبد الفتاح الشرفا المدير التجاري لشركة جوال أبدى ترحيبه بما يحققه نادي تشامبيونز من إنجازات وجدد دعم شركة جوال للرياضة وتطويرها.
 

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