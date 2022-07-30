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المباحث العامة بغزة توقف ثلاثة من مُطلقي النار بالهواء

30 تموز / يوليو 2022 12:56

غزة- الرأي:

أعلنت المباحث العامة بوزارة الداخلية، عن توقيفها ثلاثة من مطلقي النار في الهواء، ابتهاجًا بإعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال مدير المباحث العامة بالشرطة العميد نهاد الجعبري: "سُجلت ثلاث حالات إطلاق نار فقط في جميع محافظات قطاع غزة احتفالاً بنتائج الثانوية العامة صباح اليوم، لم تُسفر عن وقوع إصابات".

وتابع، "تم توقيف مُطلقي النار وهم (ن، ش) 28 عاماً من مدينة غزة، و(م، ب) 20 عاماً من مدينة رفح، و(م، د) 18 عاماً من شمال القطاع وهو طالب بالثانوية العامة، كما تمت مصادرة قطع السلاح المستخدمة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من إطلاق النار في الهواء ابتهاجًا بهذه المناسبة.

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