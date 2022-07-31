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ليفاندوفسكي: بايرن نشر الأكاذيب حولي قبل انتقالي إلى برشلونة

31 تموز / يوليو 2022 09:43

ليفاندوفسكي: بايرن نشر الأكاذيب حولي قبل انتقالي إلى برشلونة
ليفاندوفسكي: بايرن نشر الأكاذيب حولي قبل انتقالي إلى برشلونة

اتهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بنشر “أكاذيب” في محاولة لتبرير موقف النادي أمام الجماهير فيما يتعلق بانتقال اللاعب إلى برشلونة الإسباني.

ودفع برشلونة 45 مليون يورو بشكل مبدئي لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وكان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب مع بايرن لمدة عام آخر.

وكشف ليفاندوفسكي بوضوح عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد فشل المحادثات حول تمديد التعاقد مع النادي البافاري.

ونفى ليفاندوفسكي أن يكون السبب في رغبته في الرحيل عن بايرن هو ما تردد عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، والذي نجح مانشستر سيتي الإنكليزي في ضمه من بوروسيا دورتموند.

(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

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