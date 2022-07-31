بلدية خان يونس تشرع بتوسعة شارع السكة في حي المحطة

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ أعمال توسعة للأرصفة وحرم الطريق لشارع السكة في حي المحطة الواقع شمال مركز المدينة، بهدف التسهيل على المواطنين وأصحاب المركبات وعموم السكان القاطنين في المنطقة التي يوجد بها مراكز خدماتية وتعليمية مختلفة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن أعمال التوسعة تأتي في إطار المساعي المبذولة من أجل التسهيل على المواطنين في ظل الجهود الرامية إلى تطوير شوارع المدينة والأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أهمية أعمال التوسعة لخدمة المواطنين ومرتادي متنزهات حي المحطة وحديقة الصداقة الإيطالية الفلسطينية وحديقة فيينا للعائلات.

وشدد د. البطة على أن البلدية تعمل بشكل مستمر من أجل تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والتخفيف من حجم المعاناة القائمة الناتجة عن الحصار وإغلاق المعابر والتبعيات الاقتصادية، وتحاول قدر المستطاع تقديم كل ما من شأنه تعزيز مقومات الصمود الفلسطيني بالرغم من شح الإمكانات وقلة الموارد.

ومن جانبه أوضح مسؤول ملف صيانة الطرق بالبلدية م. عبد الله خلف أن أعمال الصيانة والتطوير تشمل أعمال توسعة حرم الطريق على مساحة (650) مترًا وبناء أحجار جبهة بطول (250) مترًا لتحديد معالم الشارع، ومن ثم رصف الجزء الجديد المتبقي من الشارع بعد التوسعة بعد تهيئته بالكامل وتركيب بلاط انترلوك.

وبين م. خلف أن تبليط الأرصفة سيتم تنفيذه خلال مرحلة لاحقة نستكمل فيها أعمال تطوير شارع السكة بالكامل في الجزئية المحاذية للحدائق والمتنزهات على طول الشارع، إضافة لأعمال تطوير الشارع سيتم تشجير وزراعة عدد كبير من الأشجار لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المدينة، شاكرًا تعاون المواطنين ودعمهم لطواقم البلدية العاملة في الميدان