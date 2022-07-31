القضاء يصدر تقريره النصفي من العام 2022

غزة- الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره النصفي من العام (2022م) حول الأهداف والإنجازات التي حققها خلال النصف الأول للعام الحالي ، ورصد التقرير أعمال المحاكم النظامية لقطاع غزة وفق الخطة التشغيلية السنوية والتي بلغت نسبتها 42% خلال النصف الأول من العام.



و أشار التقرير إلى إجمالي نسبة الفصل في الدعاوى والتي بلغت 120.23% إذ بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية (107.58%)، وفي الدعاوى الجزائية بلغت نسبة الفصل (136.31%)، و أما الدعاوى الإدارية فقد وصلت نسبة الفصل إلى (78.92%) وفي ما يتعلق بقضايا الأحداث فقد بلغت النسبة (88.60%)، ورصد التقرير وعلى صعيد المخالفات المرورية فقد تم إنجاز ما نسبته (100%) والمخالفات البلديات فقد كانت نسبة الفصل (97.52%).



كما وبيَّن التقرير بأن المحاكم عملت على قضم وإنجاز الدعاوى القديمة الموسومة باللاصق الأحمر من العام (2019م) وما قبله حيث بلغ عدد هذه الدعاوى (3,021) دعوى مدنية وانخفضت في النصف الأول من العام 2022 إلى (2,221) دعوى، إذ تم الفصل في(800) دعوى مدنية، وهو ما يدلل على الاهتمام المتزايد بسرعة إنجاز هذه القضايا وصولا لإنهائها والحدِّ من تراكمها.



و أفاد التقرير بأن محاكم قطاع غزة عقدت أكثر من 4000 جلسة قضائية، فصلت منها (124) دعوى والتي جاءت (34) دعاوى قتل، و(26) دعاوى فساد وأما المخدرات جاءت (64) دعوى.



وفق ذلك قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى للقضاء القاضي إيهاب عرفات ووكيل المكتب الفنِّي “إن المجلس الأعلى للقضاء يضع نصب عينيه هدفًا هامًّا ضمن جملة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها ومن بينها وفي الصدارة منها العمل بشكل جادٍّ وحثيث للقضاء على أسباب إطالة أمد التقاضي من خلال استحداث آليات وطرق تحقق سرعة الفصل في القضايا واجتناب بطء إجراءات التداعي أمام المحاكم مما سينعكس إيجابًا على ثقة المواطن في القضاء و يسهم في حلِّ النزاعات من خلال الباب الطبيعي باللجوء للمحاكم لردِّ الحقوق والفصل في الخلافات وفقا لما رسمه القانون الفلسطيني”.



وأضاف عرفات بأن المجلس الأعلى للقضاء عمد إلى تشكيل لجنة خاصة مكونة من عدد من السادة القضاة ومعاونة عدد من الموظفين للوقوف على أسباب إطالة أمد التقاضي من خلال دراسة تحليلية تتناول عوامل التأجيل وحلول تقصير أجل التقاضي وأن اللجنة الآن في مراحل العمل الأخيرة.



وذكر وكيل المكتب الفني أن تحسُّن مؤشرات الأداء القضائي للتقرير النصف السنوي للعام(2022م) هو نتاج جهود مضنية يبذلها السَّادة القضاة وبمعاونة الكادر الإداري والفني من الموظفين والذين لا يألون جهدا ولا يدَّخرون وقتًا للعمل على تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بقضائه.