"هنية" يكرم أوائل فلسطين في الثانوية العامة

غزة-الرأي



غزة/ إعلام المجلس الأعلى:

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أوائل فلسطين في الثانوية العامة 2022/2021، وتوجه هنية على رأس وفد من المجلس الأعلى لزيارة منازل الأوائل في جميع محافظات غزة، وقدم مكافأة مالية ودرع المجلس الأعلى.

وحظيت الزيارات والتكريم بترحيب وتقدير كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة هنية ووفد المجلس الأعلى، وعبروا عن شكرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد على مشاركة الفرحة ورسم الابتسامة وتقدير المتفوقين وتشجيعهم على تقديم المزيد من التميز وخدمة الوطن.

بدوره أكد هنية خلال الزيارات أن الثانوية العامة هي محطة هامة في حياة كل طالب وطالبة، تؤسس لما بعدها من مراحل التعليم والإبداع والتميز، وأضاف أن اختيار التخصص الأنسب للطالب يجب أن يبنى من خلال الاحتياجات لسوق العمل والتخصصات التي يحتاجها المجتمع، وأشار إلى أن التفوق والتميز إنجاز يتوج مسيرة من التعب وسهر الليالي وفرحة كبيرة للطالب ولأسرته لأنه يكلل هذا التعب والمجهود بأجمل صورة يفتخر بها الطالب نفسه وذويه.

يذكر أن الزيارات شملت الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة، في الفروع العلمي والأدبي والشرعي وهم؛

مروة محمد عبد الحميد عيسى

الحاصلة على معدل 99.7 الفرع العلمي

أنس نبيل سليم الحرازين

الحاصل على معدل 99.7 الفرع العلمي

محمد أحمد محمود القديري

الحاصل على معدل 99.6 الفرع العلمي

حسام سعيد محمود سكر

الحاصل على معدل 99.6 الفرع العلمي

ميار ناهض علي اللحام

الحاصلة على معدل 99.6 الفرع العلمي

رغد عدنان محمد أبو عامر

الحاصلة على معدل 99.6 الفرع العلمي

بيان صلاح حسن شحادة

الحاصلة على معدل 99.6 الفرع العلمي

محمد خليل حسين عرفات

الحاصل على معدل 99.6 الفرع الأدبي

سجى محمد سعيد عبد العزيز

الحاصلة على معدل 99.4 الفرع الأدبي

يمنى أحمد عبد العصار

الحاصلة على معدل 99.4 الفرع الأدبي

فرح علي محمد عبد الهادي

الحاصلة على معدل 99.4 الفرع الأدبي

ٱية محمد أحمد بعلوشة

الحاصلة على معدل 99.4 الفرع الأدبي

أسماء سليمان عبد الله دياب

الحاصلة على معدل 99.7 الفرع الشرعي

