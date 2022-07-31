"ديوان المظالم "وشرطة معسكر جباليا يناقشان قضايا مشتركة

غزة-الرأي

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً بكل من أ. موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان، و أ. مطر العجلة مدير دائرة العلاقات العامة بديوان المظالم وعدد من المختصين بالديوان مركز شرطة معسكر جباليا.



حيث كان في استقبال الوفد مدير مركز شرطة معسكر جباليا المقدم. محمد الخطيب والرائد. مكرم الشيخ خليل وعدد من الضباط في المركز وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تفاصيل مظلمة مقدمة بديوان المظالم لأحد المواطنين المظالم خاصة وتتعلق باختصاص شرطة معسكر جباليا.



بدوره، عرض أ. موفق الضاني نبده عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان وكذلك دور دائرة حقوق الانسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع، والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع كافة، وأهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة المواطنين والصالح العام، والحث على المزيد من التعاون المثمر على طريق انصاف كل متظلم له الحق.



و أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن.

