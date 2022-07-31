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ضمن برنامج التدريب الالزامي

التنمية البشرية تنظم لقاء تعريفي لخريجي الصيدلة

31 تموز / يوليو 2022 01:00

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غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية لقاء تعريفيا لخريجي الصيدلة والبالغ عددهم 80 خريجا وذلك ضمن برنامج التدريب الالزامي.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها أ.أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز والذي تحدث عن أهمية البرنامج في تنمية قدرات ومهارات الخريجين في مختلف مجالات الرعاية الصيدلانية بناء على أسس علمية، وهو كأحد الشروط الأساسية للحصول على إجازة مزاولة مهنة الصيدلة. و عرضت د. إيمان داوود رئيس شعبة الصيدلة الدليل الإرشادي لبرنامج امتياز الصيدلة والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة فيه، إضافة إلى الأهداف التي تتمثل في إكساب الخريج المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة في سوق العمل.

وخلال اللقاء تحدث د. علاء حلس مدير دائرة الرعاية الصيدلانية في الإدارة العامة للصيدلة عن الآليات المتبعة في التدريب في المراكز الحكومية وكيفية تحقيق أكبر قدر من الفائدة خلال هذه الفترة، كما قدم شرحاً عن الأدلة الخاصة بالرعاية الصيدلانية في المستشفيات والرعاية الأولية والصحة النفسية.

كما قدم د. خالد أبو العيش رئيس قسم الصيدلة في المستشفى الإماراتي محاضرة تعريفية عن المراجعة السريرية في الصيدلة كشرط أساسي لاستخراج شهادة الامتياز، ثم قام بتوزيع المشاريع على المتدربين لإتمامها خلال فترة التدريب.

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