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"هندسة المتفجرات" تُنظم يوماً تدريبياً لضباطها في المحافظات

31 تموز / يوليو 2022 01:24

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غزة-الرأي

نظمت دائرة الشؤون الفنية في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، يوماً تدريبياً بمشاركة "24" ضابطاً من مسؤولي أقسام دائرة هندسة المتفجرات في محافظات قطاع غزة.

بدوره،  أكد العميد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات: "أن عقد وتنظيم الدورات التخصصية من شأنها تعزيز الخبرات والقدرات لدى الضباط العاملين في أقسام الهندسة وكافة أقسام الإدارة ".

وتخلل اللقاء، تدريباً عملياً على آلية استخدام العبوة المائية في إبطال مفعول العبوات المرتجلة والأجسام المشبوهة، عبر تنفيذ ثلاث تفجيرات تحت السيطرة داخل مقر مدينة عرفات للشرطة في إطار التدريب.

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