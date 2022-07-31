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الزراعة تبدأ بتنفيذ أولى المدارس الحقلية الخاصة بمكافحة "ذبابة ثمار الزيتون"

31 تموز / يوليو 2022 02:09

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غزة-الرأي

شرعت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بتنفيذ أولى المدارس الحقلية حول " استخدام المصائد في مكافحة ذبابة ثمار الزيتون" وذلك في منطقة شرق جباليا بمحافظة شمال غزة.


ويأتي تنفيذ هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون الذي تنفذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الزراعة.

بدوره، أكد م.أحمد قاسم مدير دائرة مكافحة الآفات، أن تنفيذ هذه المدارس الحقلية،جاء في إطار توجه وزارة الزراعة نحو تشجيع ونشر ثقافة استخدام وسائل وطرق المكافحة الآمنة التي من شأنها الحد من استخدام المبيدات وايجاد بدائل أكثر أماناً على صحة الإنسان و البيئة.


وأوضح قاسم بأنه وزارته تسعى لنشر وتعميم فكرة استخدام المصائد على نطاق أوسع بين مزارعي البستنة الشجرية في القطاع كبديل عن استخدام المبيدات.


و أكد أن الوزارة بصدد عقد سلسة من ورش العمل والقاءات مع مزارعين الزيتون على مستوى محافظات قطاع غزة حول استخدام المصائد في عملية مكافحة ذبابة ثمار الزيتون.
 

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