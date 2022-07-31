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هنية"يستقبل المدرب الإسباني هيرناندز

31 تموز / يوليو 2022 02:29

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غزة-الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المدرب الإسباني ديفيد هيرناندز الذي يزور محافظات غزة حاليا ضمن اتفاقية التعاون بين نادي تشامبيونز ونادي ريال مدريد الإسباني.


ورحب هنية بالمدرب الإسباني في استاد فلسطين، واستعرض تاريخ الرياضة الفلسطينية والمراحل الصعبة التي مرت بها جراء الاحتلال وممارساته العنصرية، كما أوضح حجم اهتمام الشعب الفلسطيني وقيادته بالرياضة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.


وأكد هنية أن الأطفال والشباب في فلسطين يعشقون الرياضة وكرة القدم ويجدون فيها متنفسا في ظل الحصار والعدوان ويقدمون المواهب في كل المنافسات.


بدوره، أشاد المدرب هيرناندز بالرياضة الفلسطينية والاستقبال الذي حظي به وتمنى التوفيق للرياضيين في تطوير قدراتهم وتحقيق الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي.


وقال إن مهمته في غزة خلال الفترة الحالية ستتركز على تقديم برامج تدريبية مكثفة لكوادر نادي تشامبيونز والإشراف على تدريبات أكاديمية كرة القدم ونقل الخبرة والتجربة للاعبين في فلسطين.


بعد ذلك قام هنية باصطحاب الضيف الإسباني في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي، للاطلاع على الخدمات والإمكانات التي يقدمها المجمع للرياضيين.
 

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