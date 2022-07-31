الزراعة تستعرض الصادرات والواردات الزراعية للنصف الأول عام ٢٠٢٢

غزة-الرأي

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن قيمة الصادرات الزراعية من قطاع غزة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ قاربت على الـ (٥٠ مليون دولار)، وذلك مقابل (٢٧ مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢١، وهو ما يعكس حالة الاستفادة الكبيرة لصالح قطاعي انتاج الخضروات والثروة السمكية.



جاء ذلك خلال استعراض الميزان التجاري للنصف الأول عام ٢٠٢٢ من قبل الإدارة العامة للتسويق والمعابر، وذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة وزارة الزراعة برئاسة وكيلها د.أيمن اليازوري.



ومن جملة القضايا التي ناقشها الاجتماع الوزاري و المتعلقة بالقطاع الزراعي، كانت تجربة استخدام سماد الحمأة الصلبة، حيث سيتم اخضاعها لسلسلة من المراحل التجريبية بما يضمن تحقيق الخصائص الايجابية في عملية الزراعة.



كما ناقشت الهيئة، تنظيم اسبوع ترشيد استهلاك المبيدات، حيث ستُطلق الوزارة حملة بالخصوص ستكون مرتبطة بمنظومة وخطة ارشادية مستمرة تستهدف توعية العاملين في القطاع الزراعي و والمجتمع بشكل عام.

