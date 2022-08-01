مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على متمرد ريال مدريد

أفادت تقارير صحافية إسبانية، بأن مانشستر يونايتد يخطط للانقضاض على متمرد ريال مدريد قبل الغريم الشمالي ليفربول، والإشارة إلى العشريني الإسباني ماركو أسينسيو، الذي يساوم النادي الميرينغي بشروط مادية ضخمة، مقابل تأمين مستقبله في “سانتياغو بيرنابيو” إلى ما بعد 2023.

ونقلت الصحف والمواقع الرياضية العالمية عن “موندو ديبورتيفو”، أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على “مسرح الأحلام”، على أتم الاستعداد، لإغراء الرئيس فلورنتينو بيريز، بعرض لا يقاوم لنقل الدولي الإسباني إلى الجزء الأحمر لعاصمة الشمال هذا الصيف، بدلا من انتظاره بدون مقابل فور انتهاء عقده منتصف العام القادم.

أوضح المصدر أن الأسابيع والأيام القليلة القادمة، ستشهد منافسة شرسة بين اليونايتد والريدز على جوهرة الملكي، وذلك بعد وصول مفاوضات تجديد عقده مع ناديه إلى طريق المسدود، لتباعد المسافات في مسألة العرض والطلب، ما قد يُجبر الريال على بيع لاعبه المتمرد بأعلى عائد مادي هذا الصيف، لتفادي خسارته بموجب قانون بوسمان.

وجاء في التقرير، أن المدرب الهولندي إريك تين هاغ، هو من أعطى المسؤولين الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع أسينسيو، لحاجته للاعب بنفس مواصفات وجودة صاحب التصويبات الصاروخية، لإعطاء إضافة ومزيدا من التنوع في الثلث الأخير من الملعب، في ظل النقص العددي الحاد في نوعية الجناح الأعسر جهة اليمين، بعد كارثة ماسون غرينوود، المتورط في اعتداءات وحشية على صديقته السابقة.

ورغم أن ليفربول كان سباقا باهتمامه بالنجم المدريدي، كبديل استراتيجي للأسطورة محمد صلاح، إلا أن “الموندو” رجحت كفة المان يونايتد في هذا السباق، باعتباره الأكثر رغبة واستعدادا لإتمام التعاقد، وذلك بسبب الضغوط الجماهيرية والإعلامية، التي تطالب الإدارة بمزيد من الصفقات الرنانة، لرفع مستوى جودة الفريق ووضعه على مسافة قريبة من الثنائي المهيمن على المنافسة في السنوات الماضية مانشستر سيتي وليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال سارت الأمور كما يخطط لها تين هاغ، سيكون أسينسيو ضمن الدماء الجديدة في مشروعه مع الشياطين الحمر، لكن إذا أصر الريال على موقفه الحالي، بالمبالغة في شروطه المادية، بطلب أكثر من 34 مليون جنيه إسترليني مقابل التنازل عن اللاعب، سيضطر اليونايتد لتوجيه أنظاره لخيار آخر، دون غلق الباب أمام ماركو بعد انتهاء عقده مع ناديه.

وكان الريال قد تعاقد مع أسينسيو في العام 2014، مقابل رسوم رمزية بلغت حوالي أربعة ملايين يورو، ذهبت إلى خزائن نادي مايوركا، بجانب السماح له بالبقاء مع ناديه لنهاية حملة 2014-2015، وبعد انضمامه بشكل رسمي، أرسله النادي إلى الحليف الكاتالوني إسبانيول على سبيل الإعارة في الموسم التالي، ليعود في موسم 2016-2017، بالنسخة المذهلة التي جعلته يحظى باحترام وثقة زيزو في آخر موسمين في ولايته الأولى الأسطورية، قبل أن تتبدل أوضاعه منذ تعرضه لإصابة قاسية بقطع في الرباط الصليبي في جولة 2019 الصيفية، والآن يملك في سجله 49 هدفا من مشاركته 235 مباراة في مختلف المسابقات، بخلاف الألقاب الجماعية، أبرزهم دوري الأبطال 3 مرات ومثلهم الدوري الإسباني.