ليفربول يسقط بثلاثية أمام ستراسبورغ وديا

تلقى ليفربول الإنكليزي خسارة قاسية صفر / 3 أمام ضيفه ستراسبورغ الفرنسي، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب (آنفيلد) في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح ستراسبورغ التسجيل مبكرا عن طريق أدريان توماسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف حبيب دياللو الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 14 .

وعاد توماسون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لستراسبورغ وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 21 .

وتأتي تلك الخسارة بعد ما يقرب من 24 ساعة من تتويج ليفربول بلقب الدرع الخيرية، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مانشستر سيتي أمس السبت على ملعب (كينغ باور)، معقل فريق ليستر سيتي، وهو ما دفع الألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق الأحمر، للدفع بعدد من العناصر البديلة في لقاء اليوم.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة مضيفه فولهام يوم السبت المقبل، حيث يطمح للتتويج بلقب البطولة العريقة، الذي فقده في الموسمين الماضيين لمصلحة مانشستر سيتي.

(د ب أ)