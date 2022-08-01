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مدير أوقاف غزة يتفقد لجنة اختبارات حفظ عشرين جزءاً

01 آب / أغسطس 2022 10:53

مدير أوقاف غزة يتفقد لجنة اختبارات حفظ عشرين جزءاً
مدير أوقاف غزة يتفقد لجنة اختبارات حفظ عشرين جزءاً

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف غزة الشيخ م. محمد أبو سعدة، لجنة الاختبارات التجميعية المرحلية الخاصة بحفظ عشرين جزءًا، وذلك في إطار المتابعة وتعزيز الجهود للارتقاء بالمسيرة القرآنية، يمشاركة رئيس قسم القرآن الكريم أ. محمد الصفدي.

بدوره أكد أبو سعدة على أهمية لجان الاختبارات في تطوير أداء وحفظ الطلبة لكتاب الله تعالي، وتأهليهم لتلاوته كاملاً في جلسة واحدة سرداً، منوهاً بأن الأوقاف لن تدخر جهداً في سبيل احداث تغيير واقعي ليكون القرآن الكريم منهجاً في حياة الانسان المسلم، ومرجعاً دينياً في كافة القضايا والأمور الحياتية.

وأشاد بجهود اللجان المبذولة في خدمة كتاب الله وحفظته، سائلاً الله تعالي التوفيق والقبول ونيل الأجر والمثوبة.

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