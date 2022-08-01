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قسم الإرشاد بأوقاف رفح تنفذ جولة دعوية نسوية على شاطئ البحر

01 آب / أغسطس 2022 11:01

قسم الإرشاد بأوقاف رفح تنفذ جولة دعوية نسوية على شاطئ البحر
قسم الإرشاد بأوقاف رفح تنفذ جولة دعوية نسوية على شاطئ البحر

رفح- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد للإاناث بمديرية أوقاف رفح جولة دعوية استهدفت المصطافين على شاطئ البحر في المحافظة، وذلك بهدف التذكير بالآداب العامة والحشمة في اللباس والحياء لدى المرأة المسلمة أثناء التواجد في أماكن مفتوحة، بمشاكة لفيف من الداعيات والواعظات.

وأوضحت رئيس القسم أ. زمزم زعرب، أن الجولة تأتى ضمن خطة عامة تم اعتمادها من الوزارة بهدف الدعوة إلى الله، وتقديم النصيحة والموعظة الحسنة بضرورة الالتزام بالآداب والاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصناعة الصورة المشرقة والناصعة لإسلامنا الحنيف.

وأشادت بجهود الداعيات والواعظات المشاركات المبذولة في خدمة أهلنا واعانتهم على ضبط سلوكياتهم وتصرفاتهم لابتغاء مرضاة الله.

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