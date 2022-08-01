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الأوقاف تطلق منصة غزة الوقفية للتدريب والتنمية البشرية

01 آب / أغسطس 2022 12:12

الاوقاف تطلق منصة غزة الوقفية للتدريب والتنمية البشرية
الاوقاف تطلق منصة غزة الوقفية للتدريب والتنمية البشرية

عزة- الرأي
 أطلقت  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المنصة التدريبية الموسومة بإسم "منصة غزة الوقفية للتدريب وتنمية الموارد البشرية"، التي تهدف إلى تنمية قدرات الموراد البشرية وتعزيز المهارات العلمية والعملية، وإكساب المعارف العلمية. 

 وقالت الوزارة  إنه يمكن لكافة مستخدمي الإنترنت الالتحاق بالدورات التدريبية والحصول على شهادة بإتمام الدورة، ونفذت الوزارة من خلال المنصة  إستراتيجية ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي للارتقاء بمستوى موظفيها واكسابكم المهارات اللازمة في تطوير بيئة العمل.

 ولفتت إلى نه يمكن لكافة موظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة من الدخول للمنصة من خلال نظام الدخول اللإلكتروني الموحد للموظفين
ويمكنكم الدخول للمنصة من خلال الرابط الالكتروني 

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