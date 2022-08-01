العدل تناقش 43 ملفاً وكيفية إنشاء مقبرة تخدم سكان الوسطى

غزة- الرأي

شاركت وزارة العدل بالاجتماع الدوري للجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها الخامسة عشر واستعرضت 43 ملفاً بين تنظيم وتخطيط.



وقال ممثل وزارة العدل باللجنة المساعد القانوني أ. محمود البلعاوي أن اللجنة قامت بدراسة مخططات تفصيلية وشبكات شوارع ومشاريع افراز ودراسة أنظمة وتنوعت القرارات فيها ما بين إيداع وتصديق نهائي وتشكيل لجان فنية.



كما شاركت الوزارة في اللجنة الفنية المشكلة من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن لمناقشة إيجاد قطعة أرض بمساحة 60 دونم لإنشاء مقبرة تخدم المنطقة الوسطى، وضم الاجتماع ممثلي عن بلدية دير البلح، سلطة الأراضي، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، وبلدية الزوايدة.



وتم خلال اللقاء مناقشة استملاك الأراضي من المواطنين تتلاءم مع طبيعة المقابر والاطلاع على الملكيات ومناقشة الاعتراضات المتوقعة من المواطنين وآلية التعامل معها لتحقيق المصلحة العامة.



وفي نهاية اللقاء تم الخروج بالعديد من التوصيات لرفعها للجنة المركزية للتنظيم لاتخاذ القرار المناسب التي تأتي في مصلحة المواطن وتلبي احتياجات المنطقة في ظل اكتظاظ المقابر الحالية واغلاق عدد منها.