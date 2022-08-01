التعليم تنشر مساقات الامتحان التطبيقي الشامل

نشرت وزارة التربية والتعلم العالي بغزة مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية للعام 2022م.
وبإمكان الطلبة متابعة المواضيع والمساقات كل حسب تخصصه عبر الرابط: http://www.mohe.ps/home/shamel-majors-subjects/
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01 آب / أغسطس 2022 01:08
نشرت وزارة التربية والتعلم العالي بغزة مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية للعام 2022م.
وبإمكان الطلبة متابعة المواضيع والمساقات كل حسب تخصصه عبر الرابط: http://www.mohe.ps/home/shamel-majors-subjects/
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