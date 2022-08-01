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تكريم الإمام "محمد مصطفي" لإنهائه الختمة القرآنية "12"في إمامة المصلين

01 آب / أغسطس 2022 01:12

تكريم الإمام "محمد مصطفي" لإنهائه الختمة القرآنية "12"في إمامة المصلين
تكريم الإمام

غزة- الرأي

كرمت مديرية أوقاف الشمال الإمام "محمد مصطفي" لانتهائه من الختمة القرآنية "12" غيباً في إمامة المصلين، وذلك خلال حفل نظمته في مسجد الصفا بالمحافظة، بحضور مدير المديرية د. مرسى سلمان، ولفيف من أسرة المسجد والمصلين.


وخلال كلمة له أكد سلمان على أهمية قراءة مختلف الآيات والسور القرآنية أثناء تأدية الفرائض، للتعرف على مراد الله ورحمته، واستشعار فضله وكرمه علينا، منوهاً بأن الختمة ال “12" تمثل فخراً لإمام وأهل المسجد في تدبر معاني كلمات الله والتعلق بكتابه الكريم للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.


ودعا إلى الالتزام بما نفهمه من القرآن الكريم والتطبيق والعمل به، لنكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، سائلاً الله تعالي أن يكون في ميزان حسناتهم جميعاً، مشيراً إلى أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة من أجل احداث نهضة قرآنية متميزة للتغيير في الواقع نحو الريادة.


من جهته أشار مصطفي أن الختمة ال “12" جاءت بعد توفيق وتيسير الله تعالي، مشيداً بجهود المصلين وأهل المسجد على اعانتهم لانتهاء الختمات المتتالية أثناء تأدية العبادات الخمس، مستذكراً من انتقلوا إلى رحمة الله ورضوانه من أهل المسجد الذبن كانوا من الداعمين والحاضرين للختمات.


وأشاد بدور الأوقاف في دعم المسيرة القرآنية والارتقاء بها، سائلاً الله تعالي التوفيق والسداد والنجاح في نشر تعاليم ديننا الإسلامي.

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