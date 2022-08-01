التعليم: اليوم ينتهي التسجيل للطلبة الراغبين بتحسين معدلاتهم

11:41معروف: لم أُدلِ بتصريحات جديدة حول الأزمة المالية

11:21"الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟