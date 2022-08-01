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التعليم: غداً ينتهي التسجيل للطلبة الراغبين بتحسين معدلاتهم

01 آب / أغسطس 2022 01:13

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد انتهاء التسجيل لطلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين في تحسين معدلاتهم.

وقالت الوزارة إن التسجيل لطلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين في تحسين معدلاتهم ينتهي نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/2.

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