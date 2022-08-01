الصحة تقدم منحة دراسية للطالبة "أبو الخير" للدراسة في كلية التمريض

غزة- الرأي

هاتف مدير عام التمريض د. خليل شقفة ، الطلبة المتوفقة آية أبو الخير والحاصلة على معدل 99 % في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وخلال الاتصال عبر د. شقفة عن التهاني والتبريكات باسم وزارة الصحة ممثلة بعطوفة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش وكافة أركانها للطالبة أبو الخير والى ذويها بهذا النجاح والتفوق.

وقال د. شقفه خلال الاتصال أنه وبناء على توجيهات وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش ، وتلبية لرغبة الطالبة أبو الخير التي عبرت عنها في لقاء صحفي بدراسة التمريض ، فان وزارة الصحة تسعد بتقديم منحة دراسية للطالبة آية أبو الخير في كلية فسطين للتمريض ، حيث أن الكلية تفخر بأن يكون من بين طلبتها نموذج رائع من قصص التحدي والتفوق.