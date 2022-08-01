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في" الكتابة الصحفية والإعلام الجديد"

الحكم المحلي والإعلام الحكومي يفتتحان دورة تدريبية لموظفي الهيئات المحلية

01 آب / أغسطس 2022 01:18

الحكم المحلي والإعلام الحكومي يفتتحان دورة تدريبية لموظفي الهيئات المحلية
الحكم المحلي والإعلام الحكومي يفتتحان دورة تدريبية لموظفي الهيئات المحلية

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي دورة تدريبية حول الكتابة الصحفية والإعلام الجديد بهدف تنمية قدرات الموظفين الصحفية.

حيث تستهدف الدورة التدريبية 20 موظف وموظفة من العلاقات العامة والإعلام في الهيئات المحلية، والتي تنقسم إلى 5 لقاءات بواقع 10 ساعات.

وحضر اللقاء مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الحكم المحلي م. منى سكيك، مستشار العلاقات الدولية أ. تيسير محيسن، مسؤولة وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة تسنيم الزيان، مسئول دائرة التدريب وسام رضوان.

بدورها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م.منى سكيك على أهمية اعداد كادر اعلامي متميز من الهيئات المحلية من شأنه نقل الحقيقة على أكمل وجه، مشيرة إلى أن عقد تلك الدورات يأتي في سياق تكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

ويأتي عقد الدورة لتنمية قدرات المشاركين فيها وتطوير مهاراتهم في الكتابة الصحفية، والإعلام الجديد، وتطوير الكوادر لتأدية الرسالة على أكمل وجه.

حيث تأتي ضمن الخطة التدريبية لوزارة الحكم المحلي لعام 2022 التي تعود للمشاركين بالنفع المهني والمهاري في العمل.

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