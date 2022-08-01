العدل تناقش آليات تعزيز دور الدراسات في دعم القرار الحكومي

غزة-الرأي



شاركت وزارة العدل في ورشة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول آليات تعزيز دور الدراسات في دعم القرار الحكومي بحضور ممثلي التخطيط في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وناقش المجتمعون واقع الدراسات في الدوائر الحكومية وهيكلية وحدات الدراسات في الدوائر الحكومية وآلية إعداد الدراسات في الدوائر الحكومية.



وقال ممثل الوزارة بالورشة مدير التخطيط والجودة بالوزارة م. أحمد حمدية أن المجتمعين خلصوا لأهمية تحديد أولويات الدراسات في كل مؤسسة حكومية، وضرورة إعداد دليل الدراسات الموحد.



وقال حمدية خلال مداخلته بالورشة أنه من الأهمية بمكان الاستفادة من راس المال الفكري الموجود في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وضرورة تكوين فريق للدراسات في كل مؤسسة حكومية وأهمية رصد تمويل خاص بالبحث العلمي والدراسات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.