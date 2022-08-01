داخلية خانيونس تُنجز 12 ألف معاملة خلال يوليو

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-12 ألف و43 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 8 آلاف و350 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 1012 مولوداً جديداً، و64 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 462 معاملة، والشؤون القانونية 1872 معاملة، بينما أنجزت 587 معاملة جوازات، و58 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و714 معاملة للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.