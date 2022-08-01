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مركز شرطة الزيتون ينهي خلافين بقيمة "63" ألف دينار

01 آب / أغسطس 2022 01:55

الشُرطة المجتمعية" بمركز شرطة الزيتون تُنهي خلافين بقيمة "63" ألف دينار
الشُرطة المجتمعية

غزة- الرأي

 أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الزيتون بمحافظة غزة خلافين على عقار بمبلغ مالي وقدره 60 ألف دينار، وآخر "دين شرعي" بقيمة "13" ألف شيكل.

واوضح رئيس قسم الشرطة المجتمعية بالمركز المقدم سليم الزعبوط أن القسم تلقى تفويضاً من النيابة العامة للنظر في القضية موضوع الخلاف لافتاً إلى أنه تم إنهاء القضية بعد خلافٍ دام عدة سنوات بين الطرفين في المحاكم.

في سياق آخر أنهى قسم الشرطة المجتمعية بالمركز خلافاً مالياً آخر متمثل في "دين شرعي" بين اثنين من المواطنين بقيمة "13" ألف شيكل، وتم الاتفاق على دفع المبلغ كاملاً للمشتكي والتنازل عن القضية.

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