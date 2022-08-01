كلية الدعوة الإسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل

غزة- الرأي

أعلنت كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بفرعيها الوسطى والشمال عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي 2022- 2023م, في برنامجي البكالوريوس والدبلوم, والذي ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18/8/2022م.



وقال عميد الكلية د. عبد الله أبو عليان :"أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق في الكلية أبرزها القبول في برنامج بكالوريوس الدعوة الإسلامية والقراءات القرآنية من معدل (65%) فما فوق, في حين أن القبول في برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية من معدل (50%) فما فوق".



كما وأشار أبو عليان الى ضرورة أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية, منوهًا الى أن العدد سيكون محدودًا والأولوية للمعدلات الأعلى وخريجي الثانوية الجدد.



ودعا الطلبة الراغبين بالتسجيل التوجه الى مقر الكلية الكائن في دير البلح شرق مستشفى شهداء الأقصى وفرع الكلية بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي في بيت لاهيا – شارع المنشية غرب مدينة بيسان, مع اصطحاب صورة شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميلاد وصورة شخصية عدد (2) مقاس (4×6).



وأوضح أن الكلية معتمدة من وزارة التربية والتعليم, حيث يتم فيها الدراسة بشكل مجاني وتتكفل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالإنفاق عليها, ويقوم بتدريس الطلبة نخبة من ذوى الكفاءة والاختصاص من حملة الشهادات العليا.



وحول المنح والامتيازات بين أن الطلبة الحاصلون على الامتياز في الثانوية العامة سيحصلون على منحة مالية فصلية بقيمة (100) دولار, طالما حافظوا على درجة الامتياز في المعدل الفصلي, إلى جانب تعيين أوائل الطلبة الخريجين بعقود وظيفية خاصة لمدة عام في وزارة الأوقاف.