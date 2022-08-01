ديوان المظالم والشرطة يناقشان قضايا مشتركة

غزة- الرأي

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً بكل من موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان، و مطر العجلة مدير دائرة العلاقات العامة بديوان المظالم وعدد من المختصين بالديوان ديوان المظالم التابع للشرطة.

حيث كان في استقبال الوفد مقدم محمد الحداد نائب مدير ديوان المظالم بالشرطة وعدد من الضباط العاملين بالديوان.

وتم خلال اللقاء المشترك مناقشة تفاصيل مظالم تقدم بها مواطنين لديوان المظالم بمجلس الوزراء وتتعلق باختصاص ديوان المظالم بالشرطة من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل المظالم وتفاصيلها للخروج بالحلول المناسبة لها حيث أبدت رئاسة ديوان المظالم بالشرطة التعاون الكامل و استعدادهم التام لإنصاف كل متظلم له الحق في تظلمه.