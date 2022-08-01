أوقاف خان يونس تكرم تسعة من حافظي كتاب الله بالمحافظة

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس تسعة من حافظي كتاب الله تعالى، وذلك خلال حفل نظمته في مركز البشرى لتحفيظ القرآن الكريم في المحافظة, بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان، ومدير المركز أ. ربيع طبش، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وذوي المحتفى بهم والمواطنين.

بدوره أوضح الغلبان أهمية الالتزام بقراءة كتاب الله تدبراً وحفظاً وتلاوةً، وأثره الطيب في حياة الانسان المسلم، منوهاً بأن وزارة الأوقاف ترتقي بأدائها في تطوير الرسالة القرآنية، وتربية الأجيال على موائد القرآن الكريم، وغرس مفاهيمه ومضامينه ليكون مرجعاُ شرعياً وأساسياً في حياتنا.

وأشاد بجهود ذوى الحفظة ومحفظي المركز المبذولة في تعليم كتاب الله وحفظه، سائلاً الله تعالى أن يكون ميزان حسناتهم، ويلبسونهم تاج الوقار يوم القيامة.