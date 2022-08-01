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الاقتصاد تقدم تسهيلات للمواطنين المسجلين كعمال في ملفات تجارية

01 آب / أغسطس 2022 02:33

الاقتصاد تعفي المسجلين كعمال في ملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب
الاقتصاد تعفي المسجلين كعمال في ملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب

قررت وزارة الاقتصاد الوطني الاقتصاد إعفاء المواطنين المسجلين كعمال في ملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب.

وأوضحت الوزارة أن الاعفاء جاء بناءً على قرار لجنة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية الأخيرة بتاريخ 7/27.

وينص القرار على "إعفاء العمال من رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها، بغرض الحصول على تصريح عامل وذلك ابتداءً من 1/1/2018م، وأيضا من رسوم الشطب الاختياري للسجلات التجارية الفردية وشركات التضامن ذات الترميز، التي أسست بهدف الحصول على تصاريح عمل".

وأضافت الوزارة إلى أنها ستصدر شهادة "سلبية" تفيد بالانسحاب حسب الأصول، مؤكدة أن القرار يسري حتى نهاية عام 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي من القرارات التي تصدرها الوزارة تسهيلاً على المواطنين وتمكنهم من التسجيل في روابط وزارة العمل.

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