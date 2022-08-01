كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء.

وأوضحت أن السفر للحافلتين التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (300) من كشف (2022/28).

كذلك السفر للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كذلك دعت الهيئة المسافرين لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

أيضاً دعت المسافرين لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.