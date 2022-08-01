تعليم الوسطى تنظم احتفالاً لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام 2022

الوسطى- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم -الوسطى الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن ومحافظات قطاع غزة والوسطى للعام 2021-2022م، خلال احتفال نظمته المديرية لتكريم الأوائل تحت شعار "متفوقون من أجل فلسطين" برعاية وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة "مسلم كير ماليزيا".

وحضر التكريم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالوسطى، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة ممثل الوزارة أ. أحمد عايش النجار، ومدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج ومديرا الدائرتين الإدارية أ. ناصر السدودي والفنية أ. محمد حمدان، ومحافظ شرطة الوسطى ورؤساء البلديات والوجهاء والمخاتير والمجتمع المحلي، والطلبة المكرمين وذويهم، وذلك بقاعة المصدر للاحتفالات بقرية المصدر.

وفي بداية كلمته رحب الحاج بالضيوف وبالطلبة المتفوقين وشكر وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الشريكة على تعاونهم ودعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية، كما شكر مؤسسة مسلم كير ماليزيا على رعايتها لهذا الاحتفال الكبير، وأضاف إننا نلتقي اليوم لتكريم أبنائنا وبناتنا الذين تربعوا على عرش التفوق والنجاح ووراءهم مدارسهم وأساتذتهم وأولياء أمورهم الذين أبدعوا في عطائهم فكان تفوق هؤلاء الطلبة ثمرة تعبهم وجهدهم طوال العام الدراسي.

وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى حصدت نصيب الأسد من التميز والتفوق حيث حصلت على ثمانية مراكز على مستوى الوطن وأحد عشر مركزاً على مستوى غزة، كما جاءت المديرية الأولى في أعلى نسب النجاح، مقدماً شرحاً عن النتائج المشرفة التي حصدتها مديريته ومدارسها.

وفي كلمة المجلس التشريعي هنأت أ. هدى نعيم الطلبة المتفوقين وباركت لهم جهودهم ودراستهم، وبينت بأن طلبة العلم هم منارة الأمة والشعب فبهم تتزين الأوطان.

وأشادت نعيم بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة طواقمهم في الميدان من اجل الارتقاء بمستوى طلابنا ووصولهم لهذه المكانة الرفيعة.

بدوره نقل النجار تهنئة وكيل الوزارة د. زياد ثابت للطلبة المتفوقين وذويهم ومديرية الوسطى على هذا التميز والتفوق معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال المميز والذي نحتفي من خلاله بكوكبة من طلابنا وطالباتنا المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، مهنئاً الطلبة وذويهم ومعلميهم ومدراء مدارس والحضور جميعاً بنجاحهم.

كما بين مدير عام العلاقات العامة أن الانجاز الذي حققته الوسطى ونسب النجاح العالية لدى طلبتها ليس بغريب عنها؛ فهي المديرية الرائدة والتي عودتنا على التميز.

كما قدَّم النجار بعض النصائح للطلبة الناجحين بخصوص اختيار تخصصاتهم الجامعية، وكذلك الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، داعياً إياهم باستغلال الفرصة السانحة في دورتي الإعادة الثانية والثالثة.

وفي نهاية كلمته أشاد النجار بالدعم المتواصل الذي تقدمه ماليزيا موجهاً التحية للشعب الماليزي. كما وجه شكره لكل الشركاء ممن ساهموا في إنجاح امتحانات الثانوية، وخص بالذكر أقسام الامتحانات والأنشطة والعلاقات العامة.

وفي كلمة المتفوقين عبر الطالب كريم أبو كويك عن سعادته بأن يكون من بين هذه الكوكبة من المكرمين، وشكر مديرية التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم على احتفائهما بهم وعلى تنظيم هذا الحفل المميز الذي أشعر الطلبة بأن هناك من يقدر ويدعم المجتهدين والمتفوقين، مثمناً الدور الكبير لمدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وجهدهم ومتابعتهم أثناء الدراسة.

وقد تخلل الحفل جملة من الفقرات الفنية الشيقة، كما شهد ختامه تكريم الطلبة المتفوقين ومدارسهم بالهدايا وشهادات التقدير، كما تم تكريم المؤسسات الشريكة على دورها الهام في انجاح امتحانات الثانوية العامة.