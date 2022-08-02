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أخبار » الرياضة و الملاعب

رونالدو يدك حصون كورتوا بصاروخ فى ديربى مدريد

02 آب / أغسطس 2022 08:08

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

في ديربي مدريد، إحدى مواجهات الدوري الإسباني موسم 2011-2012 ، خاض أتلتيكو مدريد مباراة ضد جاره ريال مدريد على ملعب "فيسنتي كالديرون"، فى واحدة من أشرس مباريات الليجا، والتى سجل خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك وانتهت بفوز الملكي 4-1 .

افتتح رونالدو أهداف الملكي بطريقة رائعة حيث سجل صاروخا مدويا فى الدقيقة 25 على طريقته المعتادة من ركلة حرة مباشرة، لتسكن شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذى انتقل بعد ذلك إلى صفوف تشيلسي، وشاهد الكرة تدخل مثل المشاهدين ولم يتحرك ساكنا.

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