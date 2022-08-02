التعليم تصدر دليل البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات والكليات

أصدرت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم، دليل البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات والكليات بمحافظات قطاع غزة للعام 2022.



وقال وكيل الوزارة د. زياد ثابت: هذا الدليل يأتي ضمن جهود الوزارة في إرشاد الطلبة نحو التخصصات الجامعية المعتمدة و المناسبة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دوماً إلى تحسين جودة التعليم العالي ومخرجاته.



بدوره أوضح مدير عام هيئة الاعتماد والجودة د. علي أبو سعدة أن الدليل يضم كافة الجامعات والكليات وبرامجها المعتمدة في قطاع غزة.



وتمنى د. أبو سعدة التميز لطلبتنا في دراستهم الجامعية، واختيار التخصص الجامعي بعناية واستشارة أهل الخبرة، مع مراعاة رغباتهم وقدراتهم والفرص المتاحة للعمل.



رابط الدليل للاطلاع