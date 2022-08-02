هندسة المتفجرات بالشرطة تبحث تعاونها مع "الصليب الأحمر"

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة امس الإثنين سبل التعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتطوير أداء طواقم العاملين بالأقسام في المحافظات.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العميد عائد حمادة ونائبه العميد أمجد سرحان, ومدير ديوان المظالم بالشرطة العميد رائد العامودي, وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضم السيد "ؤلا ألمو" مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمنطقة, ونائب مدير البعثة الفرعية في قطاع غزة السيد نيكولا جيرارت.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك في تطوير الكادر الفني عبر إتاحة التدريب المتخصص لكافة الطواقم في المحافظات, بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الخاصة بالفرق الميدانية من توفيرٍ لمعدات الحماية الشخصية.