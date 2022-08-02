وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بالشرطة تبحث تعاونها مع "الصليب الأحمر" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث تضبط 11 هاتفاً خلوياً مسروقاً وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "معبد الشمس" وعمره 4500 عام من مصر القديمة! وكالة الرأي الفلسطينية الأرض تسجل أقصر يوم لها على الإطلاق! وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة بطوباس وكالة الرأي الفلسطينية تركيا..عمليات حفر غير قانونية تكشف عن مقبرة رومانية قديمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت تجارية في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد فتى وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تفتتح دورة في " نظم المعلومات الجغرافية" لموظفيها

02 آب / أغسطس 2022 09:32

الزراعة تفتتح دورة في " نظم المعلومات الجغرافية" لموظفيها
الزراعة تفتتح دورة في

غزة- الرأي


افتتحت دائرة التدريب في وزارة الزراعة، دورة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية "GIS" وذلك في مقر مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة، بمشاركة عدد من موظفي الادارات والدوائر المختلفة.


وحضر الافتتاح كل من م.وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات، و أ. سامي النخالة مدير دائرة التدريب، و.م منصور أبو كويك مدير دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية ، ومدرب الدورة م. محمود كروان.


بدوره، رحب النخاله بالمشاركين في الدورة، متمنياَ لهم الاستفادة منها وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها لتطوير العمل في نظم المعلومات الجغرافية لأهميتها الكبيرة،لافتاً الى أن هذه الدورة تمت بالتنسيق مع دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة بهدف تطوير الجودة و أداء الموظفين.


من جانبه، تحدث م. ثابت عن أهمية التدريب في نظام GIS من خلال تنظيم هذه الدورة المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لإهميتها الكبيرة في مجال القطاع الزراعي الذي يساعدنا في تسهيل الاستفادة من المعلومات الزراعية بعد معالجة وتحليل جميع البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي وحوسبتها وتحديثها اولاً بأول، وتوفير قاعدة بيانات سهلة ومرنه .

 
وتشمل الدورة عدة محاور أهمها التعرف على عمل منظومة GIS، وأنواع البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالنظام ، والتدريب العملي على برامج ARC GIS ، والتعرف على اليه جمع وتحديث البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي وكيفية حوسبتها .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟