الزراعة تفتتح دورة في " نظم المعلومات الجغرافية" لموظفيها

غزة- الرأي



افتتحت دائرة التدريب في وزارة الزراعة، دورة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية "GIS" وذلك في مقر مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة، بمشاركة عدد من موظفي الادارات والدوائر المختلفة.



وحضر الافتتاح كل من م.وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات، و أ. سامي النخالة مدير دائرة التدريب، و.م منصور أبو كويك مدير دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية ، ومدرب الدورة م. محمود كروان.



بدوره، رحب النخاله بالمشاركين في الدورة، متمنياَ لهم الاستفادة منها وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها لتطوير العمل في نظم المعلومات الجغرافية لأهميتها الكبيرة،لافتاً الى أن هذه الدورة تمت بالتنسيق مع دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة بهدف تطوير الجودة و أداء الموظفين.



من جانبه، تحدث م. ثابت عن أهمية التدريب في نظام GIS من خلال تنظيم هذه الدورة المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لإهميتها الكبيرة في مجال القطاع الزراعي الذي يساعدنا في تسهيل الاستفادة من المعلومات الزراعية بعد معالجة وتحليل جميع البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي وحوسبتها وتحديثها اولاً بأول، وتوفير قاعدة بيانات سهلة ومرنه .



وتشمل الدورة عدة محاور أهمها التعرف على عمل منظومة GIS، وأنواع البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالنظام ، والتدريب العملي على برامج ARC GIS ، والتعرف على اليه جمع وتحديث البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي وكيفية حوسبتها .