التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لاحياءً اليوم الدولي للعمل الخيري

غزة-الرأي

عقدت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً تحضيرياً لتنفيذ أنشطة وفعاليات بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيريى , وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء في الاتحادات والشبكات والمراكز واللجان الفاعلة في العمل الخيري ، وتم اقتراح مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها في هذه المناسبة سعياً لإحياء العمل الخيري وتكريسه في المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.



وانتهى الاجتماع بتسمية مجموعة من اللجان التي ستبدأ بالتجهيزات لإطلاق الفعاليات الفنية والثقافية والعلمية .



من الجدير ذكره، أن اليوم الدولي للعمل الخيري قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم اختيار الخامس من شهر سبتمبر ليكون يوماً دولياً للعمل الخيري .

