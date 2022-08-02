التعليم وتعليم شرق خان يونس يكرمان أوائل طلبة الثانوية العامة 2022

غزة-الرأي

كرمت وزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم شرق خان يونس أوائل طلبة الثانوية العامة "فوج المرحوم الدكتور جمال أبو ظريفة" وذلك خلال مهرجان نظمته على أرض مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، بحضور أ. محمد هاشم الفرا نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، وأ. سعيد قديح مدير التربية والتعليم، ود. أحمد الشيبي محافظ خان يونس، وعدد من نواب المجلس التشريعي، ووفد الوزارة ممثلًا بـ م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية، ورائد صالحية مدير عام الشئون الإدارية، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة، وأ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، وأ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، ووفد من مديرية تعليم خان يونس، وعدد من رؤساء البلديات بمحافظة خان يونس، وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية، ولفيف من رجال الإصلاح ومن وجهاء المنطقة الشرقية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، ومديري ومديرات المدارس، وعدد من الشخصيات التربوية والتعليمية، وأولياء الأمور.



وفي كلمته هنأ قديح أوائل طلبة الثانوية العامة وكافة الناجحين، الذين رسموا لوحة شرف وفخار، مباركًا لذويهم غرسهم الذي آتى أكله يوم حصاده، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم ودور تعليم شرق خان يونس وإدارات المدارس التي أثمرت عن هذه النتائج المتميزة، وذلك من خلال البرامج والخطط التعليمية التي نفذت على مدار العام الدراسي وساهمت في مواصلة المسيرة التعليمية على أتم وجه.



ولفت قديح النظر الى المراكز المتقدمة التي حصدتها مديرية شرق خان يونس على مستوى مديريات قطاع غزة في نسب النجاح بالثانوية العامة 2022، حيث حصلت المديرية على المركز الثاني في الفرع العلمي بنسبة نجاح 79.2%، وعلى المركز الرابع في الفرع الأدبي عن المحافظات الجنوبية بنسبة 60 %.

كما حققت المديرية المركز الخامس مكرر على مستوى الوطن في الفرع العلمي بحصول الطالبة رغد عدنان أبو عامر من مدرسة الخنساء الثانوية للبنات على معدل 99.6%، كما حصلت المديرية على المركز الثامن في الفرع العلمي على مستوى المحافظات الجنوبية بحصول الطالبة رهف عمار أبو دقة من مدرسة الخنساء الثانوية للبنات على معدل 99.4%.



وأثنى قديح على مدراء المدارس ومديراتها والمعلمين والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام لجهودهم التي بذلوها خلال العام الدراسي، والتي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات، كما تقدم بالشكر لكل من حضر حفل التكريم، ولكل من كان له سهم في إنجاح هذا الاحتفال، وتوجه بالتحية للمرابطين في الأقصى وحي الشيخ جراح والشهداء والأسرى.



بدوره أعرب الفرا عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة من الطلبة الذين تميزوا ونجحوا في امتحانات الثانوية العامة، منوهًا أن رئاسة متابعة العمل الحكومي شاهدة على الإنجازات الكبيرة التي تحققها وزارة التربية والتعليم، حيث قدَّم شكراً خاصاً للوزارة ممثلة بوكيلها الدكتور زياد ثابت.



وفي كلمة أوائل الطلبة أكدت الطالبة رغد أبو عامر على أهمية التعليم والتعلم في بناء مجتمعنا الفلسطيني وتقوية دعائمه، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما ثمنت جهود مديرية شرق خان يونس التي بذلت خلال العام الدراسي للوصول إلى هذا الحصاد والتميز، وشكرت المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس.



وفي كلمة وزارة التربية والتعليم هنأ الخطيب النجوم الأوائل وذويهم، مثمنًا جهود مديرية شرق خان يونس التي ساهمت في حصاد الكثير من النتائج في امتحانات الثانوية العامة، كما أثنى على إدارات المدارس ومعلميها في متابعة الطلبة المتميزين مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة كل الظروف التي تساعد الطالب على التميز والتفوق، شاكرًا لكل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال الذي يليق بالطلبة الأوائل.



ومن ناحية أخرى قدمت نقابة المعلمين بخان يونس ممثلة بالأستاذ أياد أبو الكاس درع شكر و تقدير للمديرية تقديراً لتفوق طلبتها في الثانوية العامة.



وخلال الحفل تم تكريم المشرفة التربوية أ. هيام الرقب، ومديرة مدرسة المعري الثانوية للبنات أ. مريم السميري لبلوغهما سن العطاء، وتم تكريم أسرة المرحوم د. جمال أبو ظريفة لجهوده في خدمة المسيرة التعليمية، كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والتراثية الهادفة، وفي الختام تم تقديم الهدايا والدروع للمتفوقين.

