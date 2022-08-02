وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستنفر على جبهة غزة ويغلق الطرقات والمعابر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم طلبة الثانوية العامة لتفوقهم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم وتعليم شرق خان يونس يكرمان أوائل طلبة الثانوية العامة 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معبر "كرم أبو سالم" وحاجز "بيت حانون/إيرز" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لاحياءً اليوم الدولي للعمل الخيري وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنجز مخالصة عمالية بقيمة (10000) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2312) الثلاثاء 2/8/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة في " نظم المعلومات الجغرافية" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تكرم طلبة الثانوية العامة لتفوقهم

02 آب / أغسطس 2022 10:08

بلدية خان يونس تكرم طلبة الثانوية العامة لتفوقهم
بلدية خان يونس تكرم طلبة الثانوية العامة لتفوقهم

 خان يونس-الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الطلبة المتفوقين في التوجيهي ضمن نطاق نفوذ البلدية بمناسبة تفوقهم وتميزهم في امتحانات الثانوية العامة.

وكان رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. محمـد العقاد، و مُسير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، قد شاركوا في الزيارات الميدانية للطلبة المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات في كافة الفروع ومن ذوي الهمم.

وخلال الجولة أعرب د. البطة عن سعادته بهذا التفوق الباهر النابع من إرادة قوية رغم الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا أن النجاح والتميز هو ثمرة وحصاد التعب والسهر، لافتًا إلى أن التفوق يأتي ثمرة للجد والاجتهاد في ظل الظروف المحيطة، داعياً جميع الطلبة إلى الاستمرار في التميز والإبداع.

وقام وفد البلدية بتسليم الطلبة المتفوقين دروع تذكارية متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار وحياة جامعية مُكللة بالنجاح والتميز.

وشملت الجولة زيارة أوائل الطلبة في الثانوية العامة وهم:

1- رغدة نبيل القدرة - الفرع الأدبي 99.1 %

2- هدى سلامة شراب - الفرع الأدبي 99.1 %

3- محمد حمادة الأسطل - الفرع العلمي 99.1 %

4- عبد الرحمن أمين أبو عبيد - الفرع الشرعي 98.1 %

5- نعيم أشرف البيوك - الفرع الشرعي 98.1 %

6- رؤى أحمد أصرف - فرع الاقتصاد المنزلي 91.1 %

7- محمد أمين أبو جزر - فرع الريادة والأعمال 78.6 %

8- أيمن محمد الأسطل الفرع الأدبي - "المعهد الأزهري" 92.7 %

9- ياسمين سعيد النجار - الفرع الأدبي "ذوي الهمم" 90.0 %

أربعة توائم:

1- ضحى الزقزوق - الفرع الأدبي 93.3%

2- عبد الرحمن الزقزوق - الفرع العلمي 93.1%

3- عبدالله الزقزوق - الفرع العلمي 81.6%

4- محمد الزقزوق - الفرع العلمي 79.1%

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟