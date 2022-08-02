بلدية خان يونس تكرم طلبة الثانوية العامة لتفوقهم

خان يونس-الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الطلبة المتفوقين في التوجيهي ضمن نطاق نفوذ البلدية بمناسبة تفوقهم وتميزهم في امتحانات الثانوية العامة.

وكان رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. محمـد العقاد، و مُسير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، قد شاركوا في الزيارات الميدانية للطلبة المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات في كافة الفروع ومن ذوي الهمم.

وخلال الجولة أعرب د. البطة عن سعادته بهذا التفوق الباهر النابع من إرادة قوية رغم الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا أن النجاح والتميز هو ثمرة وحصاد التعب والسهر، لافتًا إلى أن التفوق يأتي ثمرة للجد والاجتهاد في ظل الظروف المحيطة، داعياً جميع الطلبة إلى الاستمرار في التميز والإبداع.

وقام وفد البلدية بتسليم الطلبة المتفوقين دروع تذكارية متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار وحياة جامعية مُكللة بالنجاح والتميز.

وشملت الجولة زيارة أوائل الطلبة في الثانوية العامة وهم:

1- رغدة نبيل القدرة - الفرع الأدبي 99.1 %

2- هدى سلامة شراب - الفرع الأدبي 99.1 %

3- محمد حمادة الأسطل - الفرع العلمي 99.1 %

4- عبد الرحمن أمين أبو عبيد - الفرع الشرعي 98.1 %

5- نعيم أشرف البيوك - الفرع الشرعي 98.1 %

6- رؤى أحمد أصرف - فرع الاقتصاد المنزلي 91.1 %

7- محمد أمين أبو جزر - فرع الريادة والأعمال 78.6 %

8- أيمن محمد الأسطل الفرع الأدبي - "المعهد الأزهري" 92.7 %

9- ياسمين سعيد النجار - الفرع الأدبي "ذوي الهمم" 90.0 %

أربعة توائم:

1- ضحى الزقزوق - الفرع الأدبي 93.3%

2- عبد الرحمن الزقزوق - الفرع العلمي 93.1%

3- عبدالله الزقزوق - الفرع العلمي 81.6%

4- محمد الزقزوق - الفرع العلمي 79.1%