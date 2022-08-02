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ضمن المخطط التطويري

بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب الاستراحات على شاطئ البحر

02 آب / أغسطس 2022 10:15

بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب الاستراحات على شاطئ البحر
بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب الاستراحات على شاطئ البحر

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً مع أصحاب الاستراحات الموجودة على شاطئ البحر في المنطقة الواقعة ما بين شارعي عون الشوا المعروف بـ(شارع 8 شمالاً وشارع 10 جنوباً، لتوضيح الرؤية التطويرية للواجهة البحرية.


وشرعت البلدية بتفريغ المنسوب الأول من كورنيش البحر من الأكشاك والاستراحات ضمن مخطط تطويري بناء على طلب المواطنين وكأحد توصيات ومخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدتها البلدية لتطوير الواجهة البحرية، وذلك لإتاحة الرؤية للمصطافين على الكورنيش.


واتفقت البلدية مع أصحاب الاستراحات في هذه المنطقة على إزالة الأسوار الشرقية بشكل مبدئي، قبل تفريغ المنسوب الأولى بالكامل في الموسم القادم.

بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب الاستراحات على شاطئ البحر بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب الاستراحات على شاطئ البحر
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