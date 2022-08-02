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"الشباب والثقافة" تطلق المباردة الثقافية الوطنية بعنوان "لأجلك وطني"

02 آب / أغسطس 2022 10:39

"الشباب والثقافة" تطلق المباردة الثقافية الوطنية بعنوان "لأجلك وطني"

غزة- الرأي

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، المبادرة الثقافية الوطنية بعنوان "لأجلك وطني"، تنفذها جمعية فتيات الغد الفلسطينية ، ضمن مشروع المبادرات الثقافية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.


وحضر افتتاح المبادرة التي عُقدت في وزارة شوؤن الأسرى والمحررين منال الأنقر رئيس مجلس الإدارة، وفواز السوسي مدير عام البرامج والآداب في الهيئة، و محمد غنيم مديرة دائرة الترخيص في الهيئة، ومحمد النزلي المساعد الإداري في المركز الثقافي الماليزي، وعدد من المتطوعات والشخصيات الكريمة.


وقال السوسي، إن مشروع تنفيذ المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.


من جهته أوضحت الأنقر حول عدد البرامج التي تقدمها المبادرة الوطنية من تقديم مسابقة أفضل تلخيص كتاب، ومسابقة أفضل عمل إبداعي مميز، ودورة في المعارف الفلسطينية، والعديد من الانشطة الأخرى.

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جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

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