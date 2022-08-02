مستشفى العيون تجري امتحان الترفيع لمنتسبي البورد الفلسطيني

غزة- الرأي

ذكر د. حسام داوود مدير برنامج الاختصاص العالي لطب وجراحة العيون والمدير الطبي لمستشفى العيون أن المستشفى أجرت امتحانات الترفيع لكافة المستويات للأطباء المقيمين على برنامج طب وجراحة العيون، مشيرا إلى أن لجنة داخلية يرأسها شاركت في الإعداد والإشراف على الامتحان وأخرى خارجية مكونة من استشاريين طب وجراحة العيون وهم (د.عبد السلام صباح، ود.محمد الكاشف، د. محمد الطرشاوي، ود. محمود غنيم) وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة.

وبيّن د. داود أنه تم عقد الامتحانات على مرحلتين خلال العام، الأولى منها تقيم عملي “اكلينيكي” لأداء المنتسبين في البرنامج، والمرحلة الثانية عقد امتحانات نظرية يحصل المنتسب على نتائج تأهله للانتقال من مستوى لأخر وصولا إلى درجة التخصص في طب وجراحة العيون.

بدوره أثنى د. ماجد حمادة مدير مستشفى العيون على جهود الطواقم الطبية المشرفة والمسئولة على برنامج البورد، مشيدا بالاستعداد والتحضير على مدار أيام وتوفير بيئة مناسبة للامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.