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"داخلية شمال غزة" تُنجز 10 آلاف معاملة خلال يوليو

02 آب / أغسطس 2022 10:52

"داخلية شمال غزة" تُنجز 10 آلاف معاملة خلال يوليو

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة -الشق المدني  10 آلاف و 18 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر يوليو من عام 2022م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 6 و767 معاملة هويات "بدل فاقد، وأولى، وبطاقات تعريف" بالإضافة لـ 2231 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 362 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 5 معاملات.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن دائرة الشئون القانونية أتمت 2361 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 286 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 237 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر يوليو من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية شمال غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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