"الدفاع المدني" يُنفِّذ 722 مهمة خلال يوليو

غزة- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني 722 مهمة خلال شهر يوليو الماضي، شملت مهمات إطفاء، وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن الدفاع المدني في رفح أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 128 مهمة إطفاء، 101 مهمة إنقاذ و280 مهمة إسعاف لمواطنين في محافظات القطاع.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني أتمت 184 معاملة وتصريح لعدد من المصانع، وحرف مختلفة، بالإضافة إلى قيام طواقم الدفاع المدني بعدد من الزيارات التفتيشية والجولات الميدانية على المؤسسات والشركات.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكرت الإحصائية أن دائرة التدريب نفذت نشاطًا تدريبيًا خلال يوليو من العام الحالي.